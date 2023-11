Sarri punge Mourinho: “A Praga con le riserve”

Il tecnio della LAzio: "Per noi oggi una battaglia, la Roma giovedì ha una sorta di amichevole"

Un successo che rilancia le speranze della Lazio di qualificarsi agli ottavi di Champions scrive Sefano Cieri su La Gazzetta dello Sport nella settimana che si chiude con il derby . Maurizio Sarri è soddisfatto: “Siamo stati bravi a stare sempre sul pezzo, anche nei momenti difficili. C’è stato da soffrire, ma il Feyenoord è una macchina da gol e noi siamo stati capaci di concedere loro pochissimo e di non farli segnare. Abbiamo deciso di uscire poco sui difensori perché loro con il portiere creano superiorità. E’ stato fatto tutto bene, l’unico neo è che negli ultimi venti minuti avremmo dovuto sfruttare meglio certe ripartenze”. L’attenzione si sposta adesso tutta sul derby.

Sarri lancia subito una frecciata a Mourinho che nei giorni scorsi ha fatto notare che la Roma avrà due giorni di riposo in meno. “Sì, ma loro giocheranno un’amichevole a Praga, Mou potrà schierare le riserve. Noi invece siamo reduci da questa battaglia con il Feyenoord”. La Lazio tra l’altro rischia di perdere per la stracittadina Luis Alberto e Zaccagni, usciti malconci dalla sfida di ieri sera.

