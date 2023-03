Sarri-Mourinho senza sosta: il derby è lungo quattro giorni

Ma un derby può durare quattro giorni ? Equivocando sulla domanda, qualcuno potrebbe rispondere che - sì - può addirittura durare un intero girone, visto l’effetto che ha sulle tifoserie e sulle squadre. Ma stavolta è diverso. Il derby di Roma si protrarrà davvero per quattro giorni, perché già da oggi - con gli impegni paralleli in Europa - Maurizio Sarri e José Mourinho cominceranno a muoversi in vista di domenica.

Non c’è dubbio che l’Europa League sia più importante della Conference, ma in entrambi i casi ci sarà da giocare. Ad esempio, se lo chiedono in parecchi, con Paulo Dybala o no? Meglio preservarlo, in un clima probabilmente molto acceso, o provare con lui a chiudere ancora più in fretta il discorso? Dubbi analoghi, e molto più ampi, ha sicuramente anche Sarri, che sa già di dover rinunciare nel derby a due titolari come Ciro Immobile e Matias Vecino. In questa situazione è giusto “rischiare” Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto? La sensazione - spiega Alessandro Vocalelli su 'La Gazzetta dello Sport' - è che i due allenatori dicano pubblicamente di non voler fare calcoli ma privatamente siano con la testa a un derby che vale ancora più del solito. Mourinho e Sarri saranno concentrati sulle partite di stasera, ma con il cuore già a domenica.