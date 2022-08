Sarri: “Josè, se la Roma arriva seconda è una delusione”

"La Lazio non ha speso, ha investito sui giovani per aprire un nuovo ciclo"

Qui Trigoria, a voi Formello. E pensare che il campionato è appena cominciato e il derby romano è in programma solo fra tre mesi, il 6 novembre. Ma le schermaglie tra una parte e l’altra del Tevere, scrive Stefano Cieri su La Gazzetta dello Sportsono già iniziate grazie a due allenatori che hanno nel dna il gusto della polemica. Così alla stoccata di Mourinho, che aveva sottolineato come la Lazio abbia speso 39 milioni sul mercato contro i 7 della Roma, non si è fatta attendere la replica di Sarri. "Innanzitutto - ha detto l’allenatore della Lazio - noi non abbiamo speso 39 milioni, li abbiamo investiti. Perché i giocatori che sono arrivati sono tutti giovani con cui vogliamo aprire un nuovo ciclo. Poi sono contento che Josè ci consideri così tanto, cercheremo di accontentarlo... Al tempo stesso, però, dico a lui che se quest’anno la Roma dovesse arrivare seconda sarebbe una grande delusione...".