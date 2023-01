Sarri e Mourinho, basta bluffare sulla Champions

In fuga dalle responsabilità, Sarri e Mourinho ripetono a ogni piè sospinto di avere squadre che non sono da Champions. Una strana unione di pensiero, scrive Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, da gemelli diversi. Hanno rose che non sono all'altezza delle concorrenti, a loro avviso. O, quanto meno, così sostengono, perché questa presunta verità sembra in realtà una strategia: sminuisco il valore dei mio onganico, così se non centro l'obiettivo nessuno potrà contestarmi alcunché; nel caso invece in cui riesca a portare la squadra tra le prime quattro, mi meriterò un monumento. Uno stratagemma dialettico piuttosto rudimentale.