Sarri e Allegri i top più ambiti. Max libero e in pole per i Friedkin

Loro sì che sanno come si vince. Max Allegri e Maurizio Sarri hanno maturato una carriera straordinaria e ora è naturale che siano sulla bocca di tutti. Appena scoppia una crisi i loro nomi tornano d’attualità. Ora è la volta della Roma e, guarda caso, tutti e due entrano nella short list dei candidati alla successione di Fonseca con Allegri in pole per Friedkin, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport.

Intanto c’è uno scoglio economico per chi vuole metterli sotto contratto. Se Allegri è ormai libero da un anno dalla Juve altrettanto non può dire di Sarri, che da mesi sta dialogando (a vuoto) per risolvere un contratto che lo lega sino al 2023 con la società bianconera.

Così, chi vuol parlare con loro, deve fare i conti anche con questi aspetti. Allegri non appare intenzionato a scendere sotto quota 7 milioni (il suo ultimo ingaggio), semmai punta ad alzare l’asticella. Invece Sarri vanta un contratto pluriennale superiore ai 6 milioni di euro: difficile che faccia marcia indietro. E comunque non vuol lasciare un euro alla famiglia Agnelli.

E poi c’è il tema dei programmi: chi può assicurare ad entrambi un progetto ambizioso? Massimiliano Allegri sinora ha fatto spallucce a parecchie opportunità. Ultima, in ordine di tempo, quella del Psg. Ma dove vuole andare? Da mesi si sussurra di un suo feeling con l’Inter. È un discorso da tenere sempre a mente. Anche se è presto per indicare delle direzioni esatte. Allo stesso modo a Napoli c’è chi soffre di nostalgia per Sarri, e mette in relazione il suo clamoroso ritorno alle incertezze sul rinnovo di Rino Gattuso. Anche questa è una strada ancora impervia, ma da non escludere del tutto.