Saranno 1.300 i giallorossi a Gand. Psicosi coronavirus? Zero

Dovevano essere 1.300 e alla fine ci saranno quasi tutti. Nonostante il coronavirus, nonostante i timori e i presunti allarmi della vigilia. E invece a rinunciare alla trasferta sono stati appena una cinquantina di tifosi giallorossi, mentre la stragrande maggioranza ha deciso di seguire la squadra in Belgio, scrive Andrea Pugliese a La Gazzetta dello Sport.

La presunta psicosi da coronavirus nei confronti degli italiani non ha accarezzato la trasferta romanista. I tifosi giallorossi sono sbarcati tranquillamente e poi, chi in macchina e chi in treno, hanno raggiunto direttamente Gand. Il tempo però non promette infatti niente di buono, tanto che ieri a intervalli ha addirittura grandinato, con squarci isolati di sole. E oggi c’è chi dice che potrebbe addirittura affacciarsi qualche spolverata di neve.