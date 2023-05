Sarà solo una Joya di Coppa

Come sta Paulo Dybala? L’allarme che José Mourinho ha lanciato due giorni fa, infatti, fa venire i brividi, se si pensa che la sfida contro il Siviglia è in programma fra otto giorni appena, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Così, escludendo che sabato la Joya possa essere titolare a Firenze, in pratica il 31 maggio scenderebbe in campo a Budapest non giocando dall’inizio da un mese e mezzo . Per chi ha cerca il ritmo partita, più o meno una eternità. Anche dopo le tante sedute di fisioterapia, infatti, la caviglia sinistra fa ancora un po’ male e un postura in campo sbagliata corre il rischio di procurare al calciatore dei problemi muscolari. Certo, nell’ultimo mese la Joya ha giocato due spezzoni di partita contro l’Inter in campionato e contro il Leverkusen nell’andata della semifinale di Coppa, ma il rendimento è stato risibile, nel senso che si vedeva chiaramente come Paulo cercasse soprattutto di preservarsi.

D’altronde, lo stesso Special One non si nasconde quando dice: "Dybala sta male. Non so se recupererà per il Siviglia. Non sono ottimista, anche perché la finale di Budapest è sempre più vicina". A questo punto è chiaro che si sia davanti a un bivio: meglio cercare di farlo ritornare in condizione, rischiando che prenda un nuovo colpo alla caviglia dolente, oppure preservarlo, rischiando che contro il Siviglia non abbia il ritmo che serve per una finale? La Roma ha scelto la seconda squadra, magari sperando che sabato prossimo a Firenze possa essere quanto meno convocato. Non dimentichiamo poi un assunto di base: allo Special One piacciono i guerrieri, e questo per tutti è il momento di dimostrarlo. L’importanza che riveste Dybala nella squadra giallorossa è al di là di ogni discussione e i numeri sopra li evidenziano in modo palese. Un paio su tutti vale la pena che vengano evidenziati: con la Joya in campo i gol segnati passano da una media partita di 1,2 a partita a 1,4, mentre la percentuale di vittoria dal 38 per cento al 53 per cento.