Sarà Roma-Milan il primo spareggio per la Champions

All'Olimpico In palio c’è un pass per la prossima Champions, anche se tutte e due hanno ancora in mano la carta di riserva. Se il Milan vincerà la Champions e la Roma alzerà al cielo l’Europa League, tutte e due entreranno nell’Europa che conta a prescindere dal campionato, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Non conviene però fidarsi più di tanto del piano B, di mezzo ci sono ancora le semifinali e le finali. Da qui l’importanza del match di sabato, quasi uno spareggio. Roma e Milan arrivano al “rendez-vous” in condizioni similari. Nell’ultimo turno di campionato hanno registrato risultati opposti, ma hanno affrontato avversari diversi: Leao ha passeggiato su quel che resta del Lecce, la Roma è scivolata a Bergamo contro l’Atalanta, sconfitta accettabile. Ciascuno ha i propri acciacchi, conseguenze del logorio del doppio impegno tra Italia e Europa. In realtà sotto questo aspetto sta peggio José Mourinho. L’assenza di Chris Smalling, comandante della difesa, e la precarietà delle condizioni di Paulo Dybala, l’artista dell’attacco, possono restringere i margini d’azione della Roma. Il risultato esprimerà qualcosa di importante, ma ancora nulla di definitivo. Resteranno altre sei giornate. Nel giro di pochi giorni, il doppio incrocio Roma-Milano farà chiarezza sulla corsa Champions. Tra sabato e domenica Roma-Milan e Inter-Lazio, il 6 maggio Milan-Lazio e Roma-Inter. Tempo una settimana e avremo una discreta parvenza di verità.