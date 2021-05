Sarà rivoluzionato lo staff medico: va via Causarano

Cambia il responsabile sanitario: arriva uno straniero, ma la struttura verrà integrata con ulteriori innesti

Più di 70 infortuni, di cui oltre 40 di natura muscolare. Dan e Ryan Friedkin hanno assistito a quella che, secondo Paulo Fonseca, è stata la prima causa del crollo del rendimento e ora tirano le somme: Andrea Causarano non sarà più il responsabile medico della Roma. I presidenti credono che serva cambiare la struttura, inserendo all'interno una o più persone di loro fiducia. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, già alla fine della scorsa estate, prima di tesserare Milik, si erano affidati ad una clinica in Svizzera per monitorare le condizioni del polacco. Adesso hanno intenzione di prendere un nuovo responsabile, forse straniero, per dirigere la struttura sanitaria legata alla prima squadra e per collaborare con gli altri medici, Manara e Costa, e i fisioterapisti. Non sono esclusi altri innesti, in questo caso italiani, perché la società non vuole lasciare nulla al caso e, anzi, vuole approfittare dell'arrivo di Mourinho per mettere mano a tante situazioni. La Roma di recente ha rifatto tutti i campi, con tanto di consulenza del Real Madrid, e se servisse è pronta a rifare lo stesso. Anche perché con ogni probabilità il ritiro, da metà luglio, si farà a Trigoria. Sarà decisivo il parere di Mourinho. Nella serie Amazon All or nothing, tra le altre cose, si vede praticamente in ogni puntata Mou parlare con il responsabile medico del Tottenham. In questo il portoghese ricorda molto Luciano Spalletti: ascoltare tutti, ascoltare sempre, decidere in prima persona. L'importante sarà collaborare e fare squadra (lo staff di Mou ricalcherà quello del Tottenham con innesti da definire) perché nessuno ha intenzione di rivivere una stagione come l'ultima appena trascorsa.