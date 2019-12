Santon stirato: torna nel 2020. Lopez e Fazio ok per la Spal

Con quello rimediato a San Siro da Santon al flessore della gamba sinistra, gli stop sono 24, di cui 16 muscolari, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Fonseca mediamente deve fronteggiare il numero più alto degli indisponibili ogni partita: poco più di cinque. Detto che Santon abbia una lesione e quindi si rivedrà solo nel 2020,le buone notizie vengono da Lopez (problemi al polpaccio) e Fazio (adduttore).

I due non sono stati disponibili per la partita contro l’Inter, ma a puro scopo precauzionale. Così entrambi saranno in campo domenica con la Spal, e proprio per questo giovedì con il Wolsberger è probabile che siano risparmiati per fare spazio a Mirante e Mancini