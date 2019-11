Santon favorito su Florenzi come terzino

Con Spinazzola ancora ai box, Fonseca per la sfida di domenica, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ha solo due soluzioni: o scegliere Santon come terzino destro o rilanciare in quel ruolo Alessandro Florenzi. Che, però, il tecnico portoghese non vede più come difensore e che ha inserito a tutti gli effetti all’interno delle rotazioni degli esterni d’attacco.

Ed allora sembra proprio Santon la scelta finale dell’allenatore della Roma, pronto anche a riportare in difesa Gianluca Mancini.

Per il resto la formazione sembra praticamente fatta, con Kolarov che giocherà la sua 23a partita stagionale a sinistra e il trio di trequartisti che dovrebbe essere formato da Zaniolo, Pastore (ieri dal Sud America sono rimbalzate voci di un forte interessamento dell’Internacional di Porto Alegre) e Kluivert, com Dzeko come al solito terminale offensivo.