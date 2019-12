Santon, è stiramento. Florenzi torna dall’inizio

Quello che lo staff medico della Roma temeva da venerdì è stato confermato dagli esami: Davide Santon ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Come scrive “La Gazzetta dello Sport“, tornerà dunque a disposizione nel nuovo anno, mentre giovedì in Europa League al suo posto potrebbe toccare a Florenzi con Spinazzola a sinistra al posto di un esausto Kolarov. In porta dovrebbe tornare Pau Lopez, ma la Roma sta riflettendo se inserire di nuovo Mirante in lista Uefa. Nelle prossime ore la scelta di Fonseca, che ieri è andato a fare una sorpresa all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. In questi giorni allenatore e giocatori sono coinvolti in giro per la città per regalare un tocco di giallorosso a tanti quartieri della capitale. Diawara e Veretout, ad esempio, erano al San Camillo, mentre Florenzi si è recato a Vitinia presso quella che era stata la sua vecchia scuola. Una scelta, quella della Roma, con uno scopo preciso: mandare un segnale di vicinanza al territorio, soprattutto a quelle zone troppo spesso quotidianamente dimenticate.