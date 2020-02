Santon e Spinazzola, ritocca a voi

La filosofia di Fonseca si consce: schierare la Roma più forte possibile, come riporta La Gazzetta dello Sport.

L’addio di Florenzi, capitano romano e romanista, dimostra, ancora di più, come il portoghese vada dritto per la sua strada. Il mister non ha problemi di rosa e lo ha ribadito ancora una volta: “Mi senti sicuro con i terzini che ho”.

In questo momento, i “preferiti” di Paulo Fonseca sono Santon, a destra, e Spinazzola, che, sulla fascia sinistra, sta mandando in panchina uno come Kolarov.