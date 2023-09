Sanches stop, il portoghese rienterà solo dopo la sosta

Nel calcio passare da eroi a colpevoli il passo è sempre molto breve, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Per questo il malinconico inizio di stagione di Renato Sanches – al secondo infortunio muscolare in appena 5 partite disputate dalla Roma, hanno un nome e cognome. "Tutto quello che andrà male con Renato Sanches avrà solo un responsabile. Tiago Pinto", ha detto lo stesso general manager giallorosso parlando si sé in terza persona. Gli esami di ieri hanno evidenziato uno stadio "pre-lesivo" alla coscia destra, che con tutta probabilità lo faranno tornare in campo dopo la sosta, anche se fra 8 giorni il centrocampista sarà sottoposto a un nuovo controllo per vedere se fosse possibile rivederlo miracolosamente in campo a Cagliari. Se così non fosse, in 10 partite prima della sosta (Coppa compresa) Mourinho lo avrebbe potuto mettere in campo per qualche manciata di minuti sgranate in 3 match.