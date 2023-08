Sanches si ferma, c’è ansia. Possibile stop fino all sosta

Prima lo stop a metà allenamento e l’ecografia fatta di corsa al Campus Bio-Medico. Poi il ritorno a Trigoria, il dolore che persiste e gli ulteriori controlli nel pomeriggio, stavolta a Villa Stuart. La giornata di ieri di Renato Sanches non è stata di quelle facili e nell’ambiente giallorosso si è creata subito ansia per le sue condizioni fisiche scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Poi a Villa Stuart Sanches ha poi svolto ulteriori esami strumentali. Si teme che per lui ci possa essere già un problema di natura muscolare. Il che vorrebbe dire di fatto perderlo sia per la sfida di domani a Verona, ma anche per quella del prossimo primo settembre, in casa contro il Milan. Ma, soprattutto, che le problematiche avute nel corso delle ultime due stagioni a livello fisico non si siano esaurite. Nelle ultime due annate al Psg, in Francia, il portoghese ha infatti saltato in tutto ben 33 partite (13 nel 2021/22 e 20 nella scorsa stagione) per questioni legate alla sua tenuta fisica ed atletica. Dovesse esserci uno stop sarebbe una brutta notizia per Mou, che in lui ha l’unico giocatore in grado di fare la fase di transizione.