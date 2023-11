Sanches, 520.000 euro all’ora

Renato ha giocato solo 98’ e fatto un lavoro specifico per evitare ko, da ieri è in gruppo

Redazione

"Tutto ciò che andrà male con Renato Sanches avrà solo un responsabile, il sottoscritto". Firmato Tiago Pinto, il general manager della Roma, che del connazionale ha parlato lo scorso 5 settembre, assumendosi tutto il peso di un’operazione (finora) fallimentare, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. E, ad oggi, con Renato Sanches è andato sì sostanzialmente tutto male, se è vero che la sua ultima apparizione risale al 21 settembre scorso, 42 giorni fa, quando il portoghese ha dovuto abbandonare il campo in Sheriff-Roma dopo appena 28 minuti di gioco. E che, soprattutto, finora ha giocato la miseria di 98 minuti, costando sostanzialmente 523.968 euro per un’ora di gioco. Francamente troppi, soprattutto considerando anche le casse non certo floridissime del club giallorosso. E allora la speranza è che Sanches possa tornare presto a giocare una partita vera, considerando anche la sua importanza per lo scacchiere tattico di José Mourinho.

La buona notizia è che da ieri Sanches è di nuovo in gruppo e Mou spera di poterlo finalmente riavere per le prossime partite: magari non domenica prossima per il Lecce, forse per lo Slavia Praga, di certo (spera) per la Lazio. Che Renato Sanches fosse un giocatore a forte rischio, però, era arcinoto. Sostanzialmente, lo sapevano tutti, tanto che nessuno gli si è avvicinato davvero in estate quando nel Psg era ai margini, nonostante una qualità indiscussa come calciatore. Troppi gli infortuni (22 dal Bayern ad oggi, ma con quelli vissuti anche da giovanissimo ai tempi del Benfica si arriva a ben 38), troppa la fragilità conclamata.

L’obiettivo, con il lavoro fatto in questo mese e mezzo, è che possa tirare dritto se non fino alla fine, quasi. Altrimenti bisognerà alzare le mani e assumersi per davvero fino in fondo le proprie responsabilità.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.