Sanabria rientra con la Roma

Contro l’Atalanta di fine aprile (4-4), era stato il gran protagonista: poi il riacutizzarsi di un problema al polpaccio. Ma venerdì sera il centravanti paraguaiano farà di nuovo il suo ingresso in campo

Nell’ultima partita disputata, il recupero contro l’Atalanta di fine aprile (4-4), era stato il gran protagonista: un gol più due assist a firma Antonio “Tonny”` Sanabria scrive Nicola Cecere su La Gazzetta dello Sport. Poi il riacutizzarsi di un problema al polpaccio gli è costato Empoli, Napoli e Verona. Ma venerdì sera il centravanti paraguaiano farà di nuovo il suo ingresso in campo, e non per una passerella. Il suo recupero consentirà a Juric di alternare gli schemi offensivi sfruttando appunto le qualità del sudamericano. Un gran combattente, anzitutto, ma soprattutto un elemento abile di testa e quindi il terminale ideale per le iniziative che sulle fasce verranno prese dai vari Ansaldi, Vojvoda e Aina. Ventinove le presenze con 22 partite nella formazione di partenza e 7 da subentrato. Due volte è rimasto in panchina. Sei i gol, cinque gli assist finora ma c’è ancora l’ultima sfida con la Roma, alla quale tiene particolarmente perché era stato proprio il club capitolino a portarlo in Italia nel 2014, prendendolo dal Barcellona.