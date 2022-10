Sampdoria, Stankovic in pole su De Rossi e Sousa: oggi la decisione

Una panchina per tre . Nell’ordine: Dejan Stankovic , Daniele De Rossi e Paulo Sousa . Dopo una lunga giornata di consultazioni fatte dal diesse Daniele Faggiano e da Carlo Osti , direttore delle aree tecniche blucerchiate, la scelta parrebbe ridotta a questi nomi. Hanno perso terreno, invece, altri due nomi. Quello di Claudio Ranieri (sul quale sembra non esserci il gradimento dell’ex patron Ferrero: in ogni caso ieri l’ex tecnico doriano non ha avuto incontri con la Samp) e di Aurelio Andreazzoli. Un’altra figura di esperienza, ma ancora sotto contratto sino al prossimo giugno con l’Empoli.

Oggi, con ogni probabilità, la decisione finale dopoché le valutazioni di Faggiano e Osti saranno state condivise con la dirigenza della società. Stankovic (già individuato dieci mesi fa dallo stesso Ferrero per prendere il posto di D’Aversa) piace per il suo carisma, dopo la positiva esperienza alla guida della Stella Rossa. Ma anche De Rossi, pur non avendo mai allenato una squadra di club, è motivatissimo, gode di eccellenti referenze e ha fatto un’ottima impressione alla Samp, tanto da avere guadagnato consensi nelle ultime ore. De Rossi, ieri a Coverciano per l’inizio del Master Uefa Pro, ha seguito la lezione del mattino, ma poi ha abbandonato le aule di Coverciano per incontrare i dirigenti blucerchiati.