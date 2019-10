Sampdoria, Gabbia-Quaglia in attacco. Società-tifosi, ora è rottura

Domani contro la Roma Ranieri si affiderà al modulo che offre le maggiori garanzie, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ecco perché sino a ieri sera la squadra a Bogliasco ha galleggiato fra il 4-4-2 e il 4-3-1-2, che per i blucerchiati vorrebbe dire ritornare al modulo utilizzato nelle ultime tre stagioni durante la gestione-Giampaolo. Via libera, dunque, alla difesa a quattro, che nel caso del modulo con il trequartista porterebbe Ramirez alle spalle della coppia Quagliarella-Gabbiadini.

Intanto, a sorpresa, si sta per interrompere un rapporto ultradecennale fra la società e la Federclub blucerchiata. Uno strappo innescato, di fatto, dallo stesso sodalizio dei club. Il presidente Massimo Ferrero, infatti, aveva dato la sua disponibilità ai vertici dell’organizzazione del tifo per un incontro privato (nel pieno rispetto delle norme Figc/Osservatorio), allo scopo di riportare serenità dopo l’attacco degli ultrà sotto la casa dell’ex presidente Garrone, martedì scorso. Ma il diniego ricevuto (che quindi allinea questa parte della tifoseria ai gruppi più caldi della Sud) rappresenta un punto di non ritorno