Samp, Ranieri è a un passo per il dopo DiFra

Obiettivo Ranieri. Il vertice convocato ieri a Roma dal presidente sampdoriano Massimo Ferrero è servito a convogliare tutte le idee in un’unica direzione comune, alla ricerca del miglior profilo di allenatore in grado di sostituire Eusebio Di Francesco. Così, la scelta di tutti è caduta alla fine proprio sull’ex tecnico giallorosso, riporta “La Gazzetta dello Sport”.

Ieri sera la dirigenza sampdoriana ha incontrato a cena nella capitale Ranieri per approfondire il discorso sampdoriano ed illustrargli nel dettaglio la situazione, dopo un primo contatto avvenuto in giornata, prima di pensare al discorso economico. Rimane in piedi, soltanto sulla carta, il piano B, con Gianni De Biasi sullo sfondo. Ovvio che, se Ranieri e la Samp troveranno un punto d’incontro, nelle prossime ore potrebbe giungere l’ufficialità dell’accordo.

La Samp ha spiegato a Ranieri le difficoltà principali che si troverebbe di fronte una volta a Genova, alla guida di un gruppo che va innanzitutto ricostruito sul piano dell’autostima e del morale. Per Ranieri, poi, l’avvio dell’avventura blucerchiata sarebbe doppiamente intrigante, considerando che alla ripresa del campionato i blucerchiati affronteranno in casa proprio la Roma.