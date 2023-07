Saltata la Corea la squadra andrà in Portogallo?

Per ora non è stata disdetta l’amichevole a Singapore contro il Tottenham del 26 luglio, ma è probabile che si paghi una penale per liberarsi

Redazione

Saltata la tournée in Corea del Sud per il mancato pagamento, la Roma sta correndo ai ripari, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Per ora non è stata disdetta l’amichevole a Singapore contro il Tottenham del 26 luglio, ma è probabile che si paghi una penale per liberarsi. A quel punto, dal 22 luglio al 2 agosto, la squadra dovrebbe prepararsi in Portogallo. Il 6 agosto amichevole a Tolosa.