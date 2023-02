Salisburgo, il ds Freund: “Affrontare la Roma è un’opportunità, ha grandi giocatori”

Quello tra Roma e Salisburgo si presenta anche come una sfida tra due filosofie diverse, per quanto lo stesso Tiago Pinto ha confessato di "invidiare" la gestione virtuosa del club austriaco. Uno degli artefici è senza dubbio Christoph Freund, per sei anni team manager, poi dal 2012 coordinatore sportivo e infine dal 2015 direttore sportivo al posto di Ralf Rangnick. Il dirigente classe '77 ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' proprio del modello Salisburgo:“Abbiamo dieci scout che si occupano primariamente dei dati dei giocatori e li osservano in video. Individuati i giocatori che riteniamo possano fare al caso nostro, li osserviamo dal vivo il più a lungo possibile. Ma non ci fermiamo al campo. Se un giocatore ci interessa, prima di prenderlo, oltre a osservarlo cerchiamo di parlare con più persone possibile che conoscano il giocatore in questione. Vogliamo carpire le loro qualità umane e capire il loro background culturale. E anche la Red Bull Academy è un altro aspetto fondamentale per noi".