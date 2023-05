Salernitana, Paulo Sousa: “Mourinho un vincente, lo stimo molto”

La salvezza è già in cassaforte, ma la Salernitana non ha voglia di fermarsi, come riporta La Gazzetta dello Sport. In questo campionato ha conquistato punti contro tutte le avversarie, manca solo la Roma ed è questo un motivo in più per fare bene anche se è il futuro a tenere banco. Soprattutto quello di Paulo Sousa. "Il contratto è chiaro, con la salvezza il vincolo si estende. Spero di costruire insieme un futuro stabile e molto ambizioso, la prossima settimana ci siederemo con il presidente ed il direttore sportivo per capire meglio tutto", ha puntualizzato l’allenatore. Da chiarire programmi e strategie, ma prima Sousa vuole godersi pienamente questo finale di stagione, a cominciare dalla partita con la Roma. Poi c’è anche la prima sfida nella storia della serie A tra due allenatori portoghesi. "Mourinho ha influito sull’idea che oggi si ha dei tecnici portoghesi. Ha vinto tutte le competizioni europee e continuerà a farlo. E’ un vincente, lo stimo ed ammiro".