Salernitana, nuovo attacco per Nicola: assalto a Maupay, torna Bonazzoli

Oggi scadrà il termine dell’ultima proposta che la Salernitana ha formulato agli inglesi del Brighton per rilevare il cartellino dell’attaccante Neal Maupay . Per far partire il calciatore francese, ma argentino di passaporto, il Brighton chiede 15 milioni di euro ed ha già rifiutato una proposta della Salernitana di poco superiore ai 7 milioni. Adesso il club del presidente Iervolino ha rilanciato e per assicurarsi il giocatore, che il diesse De Sanctis sta trattando da giorni, ha aumentato l’offerta fino ad arrivare a quasi 12 milioni di euro. E’ stata inviata ieri ed è irrevocabile. Insomma dentro o fuori, la Salernitana non vuole e non può più aspettare perché i primi impegni ufficiali si avvicinano e c’è la volontà di consegnare a Nicola una rosa quasi al completo già per il debutto in campionato. Adesso l’ultima parola spetta al Brighton che dovrà decidere se accontentarsi di quanto offerto dalla Salernitana oppure rifiutare e spedire al mittente la nuova proposta. In tal caso la Salernitana metterà la parola fine alla trattativa nonostante l’intesa già raggiunta qualche giorno fa da De Sanctis con Maupay, pronto a firmare un contratto quadriennale.

Intanto Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, sogna il ritorno in maglia granata dopo i 10 gol realizzati nello scorso torneo, decisivi nella rimonta salvezza. Da due settimane è in parola con la Salernitana che ha già l’intesa con la Sampdoria ma la telefonata che avrebbe dovuto sbloccare la trattativa non è mai arrivata. Con l’attaccante è stata raggiunta da tempo un’intesa per un contratto fino al 2025 a 1,5 milioni di euro a stagione con opzione di rinnovo. Alla Sampdoria andrebbero circa tre milioni di euro. Il casting per il reparto offensivo, in parte già rinnovato con gli arrivi del norvegese Botheim e del cileno Valencia, coinvolge anche il polacco Krzysztof Piatek, il 27enne attaccante dell’Hertha Berlino che, dopo la non esaltante esperienza con la Fiorentina, vorrebbe tornare in Italia. Lo scorso giovedì l’accordo tra le due società sembrava fatto, così come confermato dalla stessa Salernitana, poi il club tedesco si è concesso una pausa di riflessione dopo aver ricevuto altre richieste per il suo calciatore. Anche ieri non sono mancati i contatti ma il casting si chiuderà con l’ingaggio di due attaccanti. Uno è di troppo.