Salernitana, Nicola non molla: “Salvezza ancora possibile”

Il tempo per tentare una complicata rincorsa salvezza continua a diminuire ma la Salernitana non vuole arrendersi, come riporta La Gazzetta dello Sport. Per riuscirci servono le vittorie dopo i soli tre pareggi nelle ultime sei gare. "È stato un periodo di semina che ci ha portato a raccogliere non i punti meritati per quanto fatto – ha detto alla viglia l’allenatore Davide Nicola -. La corsa salvezza? In noi c’è la convinzione di potercela fare". Nella prima di tre trasferte consecutive (poi Sampdoria ed il recupero con l’Udinese), possibile un nuovo modulo. Domenica amarcord per l’ex Walter Sabatini. "Entrare all’Olimpico per me sarà una tempesta emotiva perché per questa squadra proverò sempre un’insana gelosia", ha scritto sui social il d.s della Salernitana, oggi scortata da quasi seimila tifosi.