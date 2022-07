Salernitana felice: torna Bonazzoli. Simy saluta tutti

Nessuna sorpresa, promessa mantenuta e per Federico Bonazzoli si spalancano di nuovo le porte della Salernitana, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Dopo il precoce esordio in massima con l’Inter (non aveva ancora compiuto i diciassette anni) e le esperienze poco esaltanti con Spal, Sampdoria e Torino, Bonazzoli si è consacrato a Salerno: dieci gol in campionato oltre a due in Coppa Italia. E’ stato tra i protagonisti della salvezza ed è diventato uno degli idoli della tifoseria.