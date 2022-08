Salernitana, ecco Candreva. E Maggiore è a un passo

L’esterno ex Samp arriva in prestito con riscatto in caso di permanenza in A. Preso il centrocampista dello Spezia

Redazione

La nuova vita calcistica di Antonio Candreva ricomincia dalla Salernitana, ora che sta per iniziare la sua quattordicesima stagione consecutiva in Serie A, scrive Roberto Guerriero su La Gazzetta dello Sport.

Arriva alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto, in caso di salvezza. "Mi hanno convinto entusiasmo, voglia e progetto. Ecco perché non ho esitato a rispondere subito presente", ha chiarito Candreva dai canali social del club.

La partita con la Roma di domani è già un appuntamento da non perdere, è molto probabile che Antonio sia titolare. Candreva indosserà la maglia numero 87 e alla Salernitana ha ritrovato Federico Bonazzoli.

E intanto ieri sera è stata quasi definita anche l’operazione Giulio Maggiore. Presto è attesa la firma e l’ufficializzazione. Arriva a titolo definitivo dallo Spezia per 4,5 milioni, per lui contratto di 4 anni a circa un milione a stagione. La Salernitana proverà a tesserare il centrocampista per averlo in campo già con la Roma.