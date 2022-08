Salernitana, che botta

Il Parma sbanca con merito l’ Arechi sfruttando le difficoltà della Salernitana che, ad una settimana dal debutto in campionato, si ritrova con una squadra incompleta e troppi infortunati scrive Roberto Guerriero su La Gazzetta dello Sport . Per la squadra di Pecchia una bella iniezione di fiducia in vista dell’esordio in B con il Bari , avversaria anche nel prossimo turno di Coppa Italia .

Nel primo tempo la Salernitana ha provato a sfruttare l’esperienza di Ribery e le accelerazioni di Kechrida; con un colpo di testa di Fazio ha avuto l’occasione per sbloccare il punteggio ma Chichizola non ha fatto rimpiangere Buffon. Il Parma ha giocato con ordine e prima dell’intervallo Man è andato vicino al vantaggio con un tiro a giro. La Salernitana, ancora incompleta e con troppi giocatori fermi in infermeria, ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio di questo inizio stagione. Bohinen (trauma) si è fermato dopo mezz’ora, così come già accaduto ad altri sei compagni di squadra per un malanno muscolare. Troppi dopo poco più di un mese di lavoro. Proprio l’uscita dal campo del norvegese ha creato problemi alla Salernitana. Nella seconda frazione il Parma ha preso coraggio e la partita è cambiata complice anche il netto calo dei campani. La traversa ha respinto un tiro di Romagnoli poi Camara, appena entrato dalla panchina, ha sfruttato una respinta di Sepe sul tiro di Bernabè ed ha realizzato il gol del vantaggio. La Salernitana si è progressivamente spenta e Mihaila ha chiuso il discorso qualificazione con un tiro ravvicinato sfruttando uno svarione di Pirola.