Salernitana, Candreva: “E’ stato fantastico. Ho il fuoco dentro per questi tifosi”

Ne ha fatta di strada Antonio Candreva. In tutti i sensi. In assoluto: il suo debutto in Serie A avvenne nel gennaio 2008 e, quindici anni dopo, è ancora protagonista con la maglia della Salernitana. E adesso all’orizzonte intravede il traguardo delle 500 presenze in A: "Manca quasi un campionato intero: se la salute mi aiuterà e avrò la possibilità di giocare con continuità, magari ci riuscirò. Ma per me la prima cosa sono i successi della squadra: è sempre stato così" dice Candreva intervistato da Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport. Antonio, anche grazie a lei la Salernitana è arrivata in porto. Da ieri la salvezza è aritmetica. "È stata una stagione positiva, ce la siamo meritata. La Salernitana sta facendo un importante percorso di crescita, che però non è finito. Vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi". Lei ha giocato 32 volte, 29 da titolare: soddisfatto del rendimento? "Sono contento di ciò che ho fatto, sono venuto a Salerno con grandissimo entusiasmo. Ho ancora voglia di divertirmi e migliorare. Amo il calcio, ho sempre fatto il mio lavoro con impegno totale ed è così anche adesso. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo sano e un bellissimo ambiente, componenti importanti per farmi rendere al meglio". Cos’è cambiato con Sousa? "Abbiamo finalmente trovato continuità di risultati cercando di imporre il nostro gioco su ogni campo. In generale ci è mancata solo un po’ di convinzione: alcuni pareggi sarebbero potuti essere vittorie, ma non siamo rimasti attaccati alla partita per 90 minuti". Resterà a Salerno? "Con la salvezza c’è il rinnovo automatico di un altro anno. Io a Salerno sto benissimo, la gente mi vuole bene e me lo dimostra sempre, non solo dopo un gol o una bella prova. C’è un entusiasmo fuori dal comune e mi piace specialmente vedere tantissimi bambini allo stadio: mi fanno venire il fuoco dentro".