Salernitana a metà, allarme Paulo Sousa: “Me ne servono 7”

C’è la voglia di non fallire il primo appuntamento della stagione ma anche la consapevolezza che la Salernitana è ancora incompleta così come lo stesso Paulo Sousa ha ribadito alla vigilia della partita con la Ternana."Abbiamo bisogno di una punta centrale, due centrocampisti, due esterni alti, un centrale che sappia giocare anche da terzino ma anche di una sottopunta in più", le sue parole riportate da 'La Gazzetta Sportiva' prima del match di Coppa Italia. Qualcosa sarà fatto prima dell’esordio in campionato e si attende il tesseramento dell’argentino Martegani. L’unico acquisto, il portiere Costil, giocherà dall’inizio con Ochoa che tornerà titolare domenica prossima a Roma. Tra i convocati c’è l’attaccante Dia, di nuovo in gruppo, mentre è indisponibile Mazzocchi, reduce da affaticamento muscolare.