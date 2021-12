Sacchi: “Zaniolo deve pensare di più e imparare che si gioca in undici”

L'ex Ct dell'Italia: "Lui avrebbe grandi potenzialità, ma rischia di sperperarle tutte"

"La Roma ieri non mi ha deluso, ma mi aspettavo qualcosa di più da qualche giocatore - dice Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport - Ad esempio Zaniolo deve imparare che si gioca in undici. Non può fare la battaglia uno contro tutti. Lui avrebbe grandi potenzialità, ma rischia di sperperarle tutte. Deve pensare di più". E sul campionato l'ex Ct della Nazionale dice: "E’ entusiasmante. Si sta giocando bene, a ritmi elevati. La velocità è fondamentale per dare adrenalina alla gente. Certo che una cosa va detta subito: ci sono troppe partite, e dunque troppi infortuni. Avanti di questo passo, le squadre si allargheranno, vedremo rose di trenta e più giocatori, i costi aumenteranno e lo spettacolo non ne trarrà benefici. Intervenire prima che sia troppo tardi, bisogna farlo".