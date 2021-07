Sacchi: “Spettacolo puro, Mourinho ci farà divertire”

L'ex ct della Nazionale: "Josè è un bravo allenatore , una persona colta. Al campionato mancherà tantissimo Antonio Conte"

Spese parole di elogio per la Nazionale, "perché ha saputo vincere con merito, praticando un calcio moderno, e ha trascinato un intero Paese oltre le sue secolari paure", Arrigo Sacchi si tuffa sul prossimo campionato e prova a leggerne la trama sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L’Inter parte con lo scudetto, ma senza Antonio Conte. Assenza che si avvertirà? "Tantissimo. Prima di tutto perché Conte è un grande allenatore e poi perché all’Inter faceva tutto, anche il dirigente: era presente in ogni momento della vita della squadra e della società". E c’èMourinho sulla panchina della Roma. "Spettacolo puro. Mou è un bravo allenatore, una persona colta. Ci farà divertire". Un suggerimento a tutti gli allenatori. "Semplice: si ricordino sempre che il gioco è l’unico “giocatore” che non si infortuna mai e non va mai fuori forma".