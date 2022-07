Sacchi: “La Roma sarà la sorpresa. Dybala l’elemento che mancava”

Se riuscirà a fare della Roma un gruppo unito che marcia nella stessa direzione, allora ci si potrà davvero divertire. Dybala è l'elemento che mancava nella passata stagione e dunque tutte le attenzioni sono concentrate su di lui. Ha grandi doti tecniche, deve imparare a partecipare anche alla fase difensiva per non lasciare la squadra senza un uomo. Con lui, però, sono garantite la fantasia e l'imprevedibilità, a patto che la squadra abbia una manovra armonica, deve essere un'orchestra. A Mourinho il risultato interessa più del modo in cui lo si conquista. La vittoria della Conference League ha dato una grande spinta a tutto l'ambiente. A Roma dovrà fare attenzione perché è una città che come facilmente si esalta altrettanto facilmente si può deprimere. Trovare l'equilibrio, anche in campo, sarà il suo compito principale".