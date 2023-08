Sacchi: “Arnautovic non è da Inter”

L’argomento "centravanti" è sicuramente il più gettonato dell’estate, scrive Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport. Se ne parla sotto gli ombrelloni, tra una nuotata e l’altra, durante una gita sui sentieri di montagna: i tifosi, che non staccano mai la spina, discutono del tema con la consueta passione e si domandano se il giocatore appena acquistato, o quello inseguito, sia perfetto per la loro squadra, se abbia le qualità giuste, se davvero farà la differenza. L'Inter ha chiesto Arnautovic al Bologna. Si dirà: un po’ poco per un club che ambisce a inseguire lo scudetto e vuole essere protagonisti in Champions League. Ma qui bisogna fare un’analisi approfondita e spiegare, una volta per tutte, che il centravanti è importante, anzi importantissimo, a patto che ci sia una squadra con un gioco in grado di rifornirlo. Sennò là davanti possiamo anche metterci il più bravo del mondo, ma non risolveremo nulla.