Sabatini: “Ora Mourinho non ha alibi. Questa Roma può decollare”

"Lukaku è un grande colpo, non c’è dubbio. E' un giocatore che, quando sta bene, può fare reparto da solo. La coppia con Dybala, poi, sulla carta potrebbe essere straordinaria perché si integrano bene come qualità" dice Walter Sabatini intervistato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport. I Friedkin non si nascondono: hanno investito perché vogliono andare subito in Champions: possibile? "Hanno perfettamente ragione. È deprimente non vedere una società del genere in questa manifestazione. Di sicuro con Lukaku le possibilità aumentano in modo vertiginoso, anche se la concorrenza non manca".