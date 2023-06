Sabatini: “Napoli credici, Garcia farà bene. E’ preparato ed intelligente”

Più forte il leone o la tigre? Non fate questa domande a Walter Sabatini perché potrebbe essere lui a sbranarvi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Poiché però ci conosce da tempo, l’avviso ai naviganti è chiaro: "Non mi chieda confronti fra Luciano Spalletti e Rudi Garcia: non risponderò". E si capisce già che, in modo diverso, è affezionato a tutti e due. Però ci pare contento che il francese sia tornato in Italia. "Certo. È un allenatore importante che merita una piazza come Napoli. È un’ottima scelta. Accompagnerà la squadra per le qualità che ha e farà risultati, ne sono convinto. Quello con De Laurentiis sarà un binomio fortunato. Rudi sa fare giocare le squadre a calcio". Curioso che arrivi a Napoli subito dopo Spalletti, che invece lo aveva sostituito alla Roma, "Sono le stranezze del calcio, a volte divertenti". Perché nel 2013 lei lo scelse per la Roma? "Perché il Lilla con cui aveva vinto il campionato in Francia giocava un calcio spettacolare e aveva un attacco atomico con Hazard e Gervinho, che poi portammo a Roma. Ha cultura e ironia sufficienti per orientarsi in situazioni complesse. Non dimentico la sua straordinaria partenza in giallorosso con dieci vittorie consecutive. Alla Roma ha fatto un grande lavoro. È venuto in un momento molto complicato, ma Rudi ha un grande dote: riesce a navigare in mezzo alle situazioni complesse. E poi sa riconoscere i bravi calciatori". Quanto le costò, nel 2016, mandarlo via dalla Roma? "Tanto. Ci fu una flessione complessiva di rendimento della squadra, ma fu un allontanamento dolorosissimo, perché lui ebbe grandissimi meriti nella Roma dopo aver ereditato una situazione molto pesante. Eppure aveva affrontato tutto con grandi serenità e determinazione". L’impressione è che a Napoli gli serviranno entrambe: "Mi creda, quella di Garcia mi sembra una scelta davvero opportuna".