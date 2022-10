Sabatini e il destino di De Rossi: “Era un allenatore che correva”

Walter Sabatini , ex direttore sportivo della Roma , ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati non poteva mancare la nuova carriera da allenatore di Daniele De Rossi . Queste sono le sue parole:

La prima cosa che ha detto a Daniele? "Che non sono ancora preparato ad andare in stress anche il sabato pomeriggio…".

Come sarà il suo calcio? "Ancora non lo so ma non credo farà stravolgimenti: Daniele è sveglio".

Daniele è un predestinato?"Per me lo è ma attenzione: non è ancora una stella. Intanto faccia bene il suo lavoro: il calcio in Italia è nato in poche piazze e una di queste è Ferrara. Una cosa mi sento di dirla: doveva cominciare, è giusto che inizi e sono felicissimo che lo faccia a Ferrara. Forza Spal…".