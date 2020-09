Ryan Friedkin vicepresidente. Toccherà a lui guidare il club

La conferma di Dan Friedkin come presidente, quella di Guido Fienga come amministratore delegato e la nomina di Ryan Friedkin a vice presidente. È certamente quest’ultima carica la grande novità del primo consiglio di amministrazione della nuova Roma, tenutosi ieri pomeriggio nella sede dell’Eur, a viale Tolstoj, scrive Chiaraz Zucchelli su La Gazzetta dello Sport

Tutte le altre cariche erano note ormai da settimane, dovevano solo essere ratificate, mentre quella di Ryan Friedkin si immaginava ma non era confermata, vista l’ormai nota riservatezza del ragazzo e di suo padre. In serata, a Borsa chiusa, è invece arrivato il comunicato della Roma che ha messo tutto nero su bianco: il trentenne Ryan è il vice presidente del club e sarà l’uomo che in prima persona, a nome della famiglia, lavorerà in società a pieno regime e si stabilirà a Roma in pianta stabile.

Tra le novità, l’approvazione di un finanziamento soci con l’azionista di controllo diretto Neep Roma Holding per un importo di circa 14,6 milioni di euro, pari all’ammontare dei costi pagati dalla controllata ASRMedia and Sponsorship S.p.A. nell’ambito della “consent solicitation” relativa al prestito obbligazionario in essere avviata il 2 settembre e completata con successo.

Tecnicismi, in sintesi, perché quello che più conta è che con le cariche tutte al loro posto la nuova era della Roma americana può davvero iniziare. Adesso, in attesa che siano definite le nuove nomine sportive (in primis quella del ds) non resta che completare l’iter legato all’Opa lanciata dai Friedkin sul 13,4% delle azioni ordinarie in mano ai piccoli azionisti. Lo scorso 12 settembre la Consob aveva comunicato la sospensione dei termini istruttori con la richiesta di chiarimenti, i nuovi proprietari della Roma si sono adeguati e la nuova scadenza è stata fissata al 6 ottobre. Ancora una settimana, poi anche questo passaggio sarà ultimato.