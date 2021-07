Rui Patricio, il primo dono per Mou: santoni, guanti e yoga per la Roma

Voli permettendo, oggi dovrebbe sbarcare il numero uno portoghese

Oggi Rui Patricio (voli permettendo) dovrebbe sbarcare nella Capitale per fare le visite mediche e firmare il suo contratto triennale, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Tiago Pinto si è dovuto piegare alle richieste del Wolverhampton per portarlo a Roma e dovrà sborsare 11 milioni di euro più due di bonus. Non pochi per un portiere di già 33 anni. Mourinho è convinto che Rui Patricio possa essere il portiere ideale: ingaggio di due milioni di euro a stagione più bonus a rendimento. Partirà per la seconda tranche delle sue vacanze per aggregarsi definitivamente al gruppo nella fase-due del ritiro, quella in Portogallo.