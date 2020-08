Rudi Garcia: “In Europa League tifo per la Roma”

Rudi Garcia “ritrova” l’Italia. Il tecnico del Lione è pronto a sfidare la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions dopo l’1-0 dell’andata pre-pandemia. L’ex allenatore della Roma è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport” e ha parlato anche dei giallorossi in Europa League. Ecco uno stralcio delle sue parole.

Darà un’occhiata anche alla Europa League?

Certo. E visto che non ci sono francesi, tiferò Roma.

A proposito, si ricorda le critiche quando, dopo aver chiuso per 2 volte al 2° posto dietro i bianconeri, nel 2015 lei disse che il gap sarebbe destinato ad aumentare? Ora gli scudetti da 4 sono passati a 9 di fila.

Ricordo, ma qui in Francia si dice che non è bene avere ragione prima di tutti gli altri.

Per Juve-Lione, stavolta è meglio non riportare la chiesa al centro del villaggio, vero? Perché se vincessero i favoriti…

Eh sì. Per questa partita è meglio che la chiesa resti a Lione.