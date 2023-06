Rosso per Mou. Niente scuse, José squalifica dieci giorni per il caso-Chieffi

L’allenatore della Roma salterà quasi sicuramente i primi 2 turni della Serie A. La Procura Federale e il club avevano lavorato a lungo sul patteggiamento

Redazione

Alla fine il cartellino rosso è arrivato lo stesso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nonostante tutto il lavoro fatto a livello di diplomazia "interna" e nonostante fino all’ora di pranzo tutte le indicazioni andavano verso il patteggiamento. E invece il Tribunale Nazionale Federale alla fine ha deciso di squalificare lo stesso José Mourinho per dieci giorni per le dichiarazioni rilasciate subito dopo Monza-Roma del 3 maggio scorso, partita valida per la 33a giornata del campionato appena conclusosi. Squalifica che ha decorrenza dalla prima giornata della prossima Serie A.

In base alla sentenza di ieri al 99% Mourinho salterà entrambe le prime due giornate di campionato, considerando ad esempio che nella scorsa stagione la gara inaugurale del primo turno si giocò il 13 agosto e l’ultima del secondo il 22 (il che vuol dire che tra le due date ci furono dieci giorni esatti). Nel dispositivo del Tribunale, presieduto da Carlo Sica, ci sono anche due ammende, ognuna da 50mila euro: la prima proprio per Mourinho, la seconda per la Roma, che era stata deferita per responsabilità oggettiva. Adesso il club dovrà decidere se fare ricorso o meno e la decisione arriverà solo dopo aver valutato le carte e letto quindi le motivazioni che hanno portato il Tnf a optare per la squalifica.Una volta lette le motivazioni la Roma deciderà quindi se presentare ricorso.

Quando tutto sembrava fatto per il patteggiamento, il Tnf ha fatto sapere che il presupposto di partenza per la corte era la squalifica dell’allenatore. A quel punto tutto il lavoro diplomatico fatto in precedenza si è sciolto come neve al sole e anche Mou ha fatto retromarcia sulla lettera, che già di suo aveva mal digerito. Fare una lettera di chiarimenti per prendere una sola giornata di squalifica invece di due non aveva senso, almeno nella testa del tecnico e della società giallorossa.

Arriva dunque un altro brutto colpo per il portoghese, già squalificato in Europa League per 4 turni (il che vuol dire che se la Roma non riuscirà a ridurre la squalifica tramite il ricorso, in Europa rivedremo il portoghese solo il prossimo 30 novembre).