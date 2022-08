Ronaldo: “La Roma pensi al posto Champions, senza farsi fregare dall’euforia”

"Mi diverte il fascino di Mourinho. Dirigenti, calciatori: a lui è difficile dire di no. E ti fa fare quello che vuole lui, ma convincendoti che è una tua scelta. È l’allenatore giusto per toccare le corde giuste di Dybala, che a Roma può diventare un idolo, come forse alla Juve non si è mai sentito davvero fino in fondo" dice Ronaldo 'Fenomeno' intervistato da Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport..