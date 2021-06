Roma: Zaniolo e Mkhitaryan le vere certezze di Mourinho

I due esterni sicuri. Poi Under, Kluivert, El Shaarawy, Pedro e Perez per due posti

In attacco sono in 5 per due maglie. Due posti sono già assegnati a Zaniolo e Mkhitaryan. Loro sono le uniche certezze in un mercato che deve ancora iniziare. Zaniolo non perde giorno per allenarsi per farsi trovare pronto, Micki si sta rilassando in vacanza con la famiglia. Mourinho è pronto a scommettere ad occhi chiusi su Nicolò che voleva portare anche al Tottenham. Nel frattempo suda due ore al giorno a Pontremoli, al Kinemove Center, dove Zaniolo si sta allenando con il professor Gian Nicola Bisciotti, che Mourinho ebbe come preparatore all’Inter. Un altro che il portoghese aveva provato a portare in Inghilterra fu Under. E’ stato il migliore della Turchia nell’esordio contro l’Italia e quel secondo tempo non è sfuggito a Mou. Nelle ripartenze è letale e potrebbe essere perfetto per il gioco del nuovo allenatore della Roma. Per questo si vuole valutarlo, così come Kluivert che, comunque, il Lipsia è sempre intenzionato a riscattare per 12 milioni più bonus. Poi ci sono i 3 dell’anno scorso: Pedro, Perez ed El Shaarawy. Quello che dovrebbe sicuramente lasciare la Roma è Carles Perez che anche con Fonseca non ha mai convinto. Potrebbe interessare al Sassuolo oppure tornare in patria. Gli altri due, invece, dovrebbero restare.