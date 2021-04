Roma, vista Europa. Smalling e Spinazzola alle prove generali

Fonseca recupera due giocatori decisivi: crash test a Cagliari in vista di Manchester

Qualcuno, scherzando, ieri ne parlava già come il fattore S. Non pensando a Cagliari, anche se poi oggi la Roma giocherà proprio lì, alle ore 18, in una partita che per i giallorossi ha quasi il valore di un’amichevole più che di una gara di campionato vera e propria, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma, piuttosto, proiettandosi con la testa alla madre di tutte le partite, la sfida di giovedì prossimo in casa del Manchester United, semifinale di andata di Europa League. Ecco, veder partire per Cagliari anche Smalling e Spinazzola ha aperto il cuore a tanti tifosi romanisti proprio in tal senso. Perché una Roma con loro due è molto più forte, solida e compatta di una Roma priva del difensore inglese e dell’esterno sinistro azzurro. Oggi, a Cagliari, Fonseca per loro farà le prove generali in vista della sfida dell’Old Trafford (dove, tra l’altro, ieri si sono radunati migliaia di tifosi dello United per protestare contro la dirigenza sulla scia della questione-Superlega). E per un paio di ore la Sardegna Arena e il "Teatro dei Sogni" saranno legati da un filo sottile...