Roma, via vai sulle fasce. Santon e Kolarov i soli certi di restare

Potrebbe essere una rivoluzione vera. Perché un po’ conta l’aspetto tecnico e un po’ quello economico, con le esigenze di bilancio a fare da contraltare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Sta di fatto che dei sette terzini attualmente a busta paga della Roma (che domani farà il quarto ciclo di tamponi), il prossimo anno sono certi di restare in giallorosso solo in due: Aleksandar Kolarov (che comunque è ancora corteggiato dal Bologna del suo amico e idolo Sinisa Mihajlovic) e Davide Santon, apprezzato a Trigoria per dedizione e affidabilità. E gli altri? Sarà un bel viavai, con cinque nomi che ballano in uscita e altrettanti in entrata.

Ci sono cinque degli attuali sette terzini a busta paga della Roma che nella prossima stagione potrebbero essere altrove. Due su tutti e cioè quelli che sono già in prestito: Florenzi al Valencia e Karsdorp al Feyenoord. Dovrebbe però lasciare la Roma anche Bruno Peres, il cui ritorno non era neanche previsto. Si cercherà una sistemazione in Brasile, esattamente come Spinazzola può entrare in qualche scambio di mercato (come era successo a gennaio con l’Inter per Politano). Infine, Zappacosta. La Roma deve ancora capire se chiedere al Chelsea il rinnovo del prestito o meno, prima vuole vederlo all’opera in qualche partita vera.

Tra i terzini che invece piacciono molto a Trigoria ci sono prima di tutti Biraghi e Faraoni. Piace anche il giapponese Tomiyasu, ma le richieste del Bologna (almeno 20 milioni) sono considerate troppo alte. A destra un altro giocatore su cui è stato messo il mirino è Noussair Mazraoui, marocchino di 22 anni, cresciuto in casa nell’Ajax. Infine piace anche Marcos Acuna, quasi 29 anni, argentino a tutta fascia che da tre anni veste la maglia dello Sporting Lisbona.