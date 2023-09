Roma, urna felice in Europa League

Giallorossi favoriti: girone con Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. Trappole per De Zerbi

Nei video Uefa sulle novità arbitrali ricorrevano spesso Mourinho e Klopp. Inevitabilmente. Sono i tecnici più prestigiosi di questa Europa League, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport, il portoghese l’ha vinta due volte con Porto e United e persa con il Siviglia. Il tedesco, al primo anno di Liverpool, è andato ko in finale anche lui con gli spagnoli. Ma la cosa in comune non era questa, è che l’Uefa ha ricordato i loro atteggiamenti “caldi” in panchina per ricordare che sarà tolleranza zero. Mou tornerà in panchina addirittura alla quinta giornata, dopo la squalifica per i fatti di Budapest. Roma e Liverpool sono le favorite, aspettando le “retrocesse” dalla Champions a febbraio, e tutto sommato il sorteggio ha riconosciuto questo privilegio. L’Atalanta apparentemente dovrà sudare di più perché sulla sua strada c’è lo Sporting. E, restando in tema di italiani, è durissima per il Brighton di De Zerbi contro Ajax, Marsiglia e Aek. Si diventa grandi anche così.

Campione di Conference 2022, finalista di Europa League l’anno scorso, rafforzata da Ndicka in difesa, Aouar e Renato Sanches in mezzo, e da Lukaku in attacco. La Roma, dalla prima fascia, non può temere il gruppo con Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. I moldovi sono allenati da un italiano, Roberto Bordin, già c.t. della nazionale. Il momento di gloria dello Sheriff due anni fa in Champions, quando vinse al Bernabeu nei gruppi, perdendo però due volte con l’Inter. Il giocatore simbolo è il brasiliano naturalizzato Luvannor. Qualche preoccupazione in più discende dal fatto che lo Sheriff è la squadra della Transnistra, striscia di terra tra la Moldova e l’Ucraina, autoproclamatasi repubblica indipendente. Sheriff in testa al campionato moldavo come lo Slavia Praga in quello ceco. Il tecnico Tripsovsky gioca con il 4-2-3-1, la stella è il centravanti olandese Van Buren. Il Servette, infine: nei preliminari di Champions è caduto con i Rangers. Il tecnico Weiler schiera il 4-4-2, occhio al centravanti Bedia.

Solo il primo posto garantisce gli ottavi. Il secondo porta al playoff con le terze di Champions, il terzo posto offre la scappatoia dello spareggio con le seconde di Conference per restare in Europa. Durissimo il girone del Brighton di De Zerbi con Ajax, Marsiglia e Aek, da Champions. West Ham (favorito), Olympiakos e Friburgo si giocano il primato nel gruppo A.

