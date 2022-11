Roma, urge rendere più ermetica la zona centrale

In questa pausa si lavorerà molto anche sull'aspetto tattico, con particolare attenzione proprio al centrocampo, che è il reparto dove la Roma soffre francamente di più. Mourinho, riporta La Gazzetta dello Sport, continua ad andare avanti con i due mediani, con la squadra che spesso è spaccata in due, soprattutto quando uno dei due esce alto a pressare il portatore di palla avversario. Si lavorerà allora sulle soluzioni a tre, che sia 3-5-2 o anche il ritorno magari alla difesa a 4 (con il 4-3-1-2). E questo per rendere più salda ed ermetica la linea mediana. «lo amo la Romi come nulla al mondo ma mi sembra una squadra sbandata, è evidente che in questo ci sia anche un po’ la mano dell'allenatore - ha detto ieri l’archistar Massimiliano Fuksas - Mourinho potrebbe fare grandi cose, ma dovrebbe essere meno presuntuoso e dare una struttura alla squadra. E con Karsdorp ha fatto una grande fregnaccia...».