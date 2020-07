Roma, un’eclissi di Dzeko? C’è Kalinic all’orizzonte

Giocare ogni tre giorni – e con il caldo che morde il respiro – obbliga il corpo a degli sforzi che a 34 anni sono difficili da recuperare. Tra l’altro, con tutto il rispetto per il Brescia, avversario di stasera, visto che all’orizzonte ci sono le sfide contro Verona e Inter, sulla carta sarebbe agevole immaginare che il pit stop di Dzeko per ricaricarsi possa avvenire proprio stavolta, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

“Dzeko ha giocato tanto nelle ultime due partite, ha avuto poco tempo per recuperare e ha lavorato molto difensivamente nell’ultima partita – spiega Fonseca -. Gli ho parlato ed era un po’ stanco. Valuterò come sta fisicamente e poi decideremo“.

Ecco, tenendo conto che si tratta in generale di un titolare imprescindibile, queste parole sembrano rilanciare le quotazioni di Nikola Kalinic, quanto meno in veste di staffettista, a seconda dell’andamento della partita.

“In generale, non vorrei cambiare molto rispetto alla partita contro il Parma, ma vedremo quale sarà la condizione di Dzeko“.

L’apprensione di Fonseca, comunque, è comprensibile. Con Mkhitaryan e Cristante fuori per squalifica, e Smalling out per infortunio, ha bisogno di certezze, anche perché ad esempio, parlando di Pellegrini, fa capire che lo vuole più incisivo. “Ho tanta fiducia in lui. Ha avuto problemi fisici, ma può e deve migliorare“.

Detto che Fuzato ha rinnovato fino al 2023 e andrà in prestito (con riscatto e controriscatto) al Gil Vicente, si sta insistendo per il riscatto dello stesso Smalling. Ieri si era sparsa la notizia di un accordo vicino col Manchester United sulla base di 3 milioni per il prestito e 17 per il riscatto obbligatorio, ma la Roma smentisce, anche se tessera il baby attaccante Podgoranu (classe 2002), assistito dagli agenti dell’inglese. Mossa astuta. “Stiamo lavorando per averlo a disposizione in Europa League – conclude Fonseca, che sa come lo United usi anche quest’arma per ottenere ciò che vuole – e sono fiducioso“. Ottime notizie.