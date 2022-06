Roma, un regista per Mou: Luiz ha già rotto con l’Aston Villa, costa 30-35 milioni

C’è un mister X che ruota da tempo nel mercato della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Non perché sia un obiettivo sconosciuto, ma sostanzialmente perché è il giocatore che deve andare a coprire quella casella che José Mourinho chiede di riempire da oltre 12 mesi. È il regista, ruolo in cui Nemanja Matic si può anche adoperare, ma che non è esattamente il suo. Lì serve un palleggiatore, un uomo capace di avere geometrie e ritmo, oltre che capacità di calcio e qualità tecnica.