In difesa chi comanda? Lungo il sentiero minato che porta ai vertici della classifica in Serie A e in Champions League, da cui la Roma manca dalla stagione 2018-19, un generale che possa guidare la truppa dalle retrovie è più che mai necessario, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. E il nome di rango che circola da settimane, su cui anche il d.s. Florent Ghisolfi ha concentrato l'attenzione, è Mats Hummels, 35 anni, difensore in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, in cui ha giocato una vita. Ovvero 367 partite di Bundesliga e anche l'ultima finale in Champions contro il Real Madrid (nominato nella squadra Uefa della stagione), dopo aver disputato peraltro tre stagioni da protagonista al Bayern Monaco tra gli anni 2016 e 2019. Proprio ieri l'esperto centrale ha salutato i tifosi del Borussia (con cui nell'ultima stagione, a riprova della sua integrità, ha giocato 25 partite in campionato, 13 in Champions e 2 in Coppa di Germania) con affetto e riconoscenza, chiudendo una lunga fase calcistica per aprirne un'altra in Europa - dove vuole restare - ad alti livelli, in forza della sua esperienza sconfinata pure con la Germania con 78 presenze e 5 gol. Ghisolfi ha fiutato il colpo ed è in contatto con l'entourage del giocatore. Lo stipendio da 3,7 milioni a stagione non costituisce un ostacolo insormontabile. Anche perché il difensore, che arriverebbe a parametro zero, secondo indiscrezioni sarebbe comunque disposto ad abbassare la cifra dell'ingaggio per un biennale con opzione per una terza stagione.